李玟本月5日驟逝，享年48歲，據悉是婚姻觸礁，加上罹患憂鬱症及乳癌，必須獨自對抗病魔，導致憾事發生，稍早訃聞曝光，卻被發現獨漏老公Bruce及兩名繼女的名字，讓外界好奇雙方關係是否已經決裂？對此，二姐李思林吐露背後原因，希望外界不要妄加揣測。

李玟訃聞曝光後，只見喪禮時間訂於7月31日下午4點，將於香港殯儀館一樓大堂舉行設靈儀式，晚上6點到10點開放給歌迷祭拜，隔天上午10點30分於大殮後出殯，其餘時間則以私人形式舉行，此外，訃聞內容強調拒收奠儀，期盼親友能將此心意贈予「瑪麗慈善基金」或「關愛基金」，延續李玟生前樂做公益的精神。

李玟訃聞未見老公Bruce及兩位繼女的名字。（圖／微博）

不過訃聞上面僅標註李秋林、李思林兩位姐姐及姐夫的名字，卻獨漏李玟老公Bruce及兩位繼女的名字，引起外界揣測是否與李家人關係正式決裂？根據《三立新聞網》報導，李思林指出上頭也沒標註母親的名字，旁邊也特別強調「親屬繁衍 恕未盡錄」，強調人已經不在了，無須再胡亂炒作各種話題，要求外界能尊重死者家人的安排，停止無謂的花邊新聞。

根據港媒報導，李思林日前被目擊與律師團隊一同步出北角警署，面對媒體提問，她態度從容表示：「有事要辦，不方便做訪問」，隨後不再對任何問題做出回應，接著便快步離開，不禁讓外界好奇李玟驟逝一事，是否又有了新的發展。

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