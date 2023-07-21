由於利潤大減且執行長馬斯克表明可能繼續降價，周四特斯拉股價重挫9.74%，收在262.90美元，市值蒸發899億美元，馬斯克的財富也瞬間縮水203億美元。

儘管特斯拉在周三盤後發布的第二季財報有好有壞、馬馬虎虎，導致周四盤前股價下挫4%，但Ives仍然發布這份樂觀的報告。

特斯拉第二季營收年增47%，為249.3億美元，再創歷史新高，亦符合華爾街預期。經調整後每股盈餘為91美分，優於市場預估的82美分。淨利年增20%，為27億美元。營業利益年減3%，為24億美元。整體毛利率為18.2%，遠低於去年同期的25%，並創下16個季度來新低。

此外，據路透社估算，特斯拉第二季電動車毛利率從第一季的19%下滑至18.1%，雖然大致符合華爾街預期，但與去年同期的26%相比顯著縮水。

不過，Ives認為周三發布的財報讓他更加看好這家電動車製造商的前景。他表示，馬斯克發動的價格戰在中國、歐洲和美國都打出了「全壘打」，種種跡象顯示傳統汽車製造商難以跟上特斯拉的降價步伐。

此外，Ives表示馬斯克的這家公司已經證明它的超充網路和自動駕駛技術等關鍵產品可以帶來財源。

Ives將特斯拉的股票目標價提高50美元，至350美元。

該分析師並拿特斯拉比擬2000年代末期的蘋果公司，當時這家iPhone製造商的股價尚未反映其獲利潛力。

他在報告中指出，我們將特斯拉視為2008/2009年時的蘋果公司，當時蘋果才剛要開始從其服務和含金量高的生態系統賺錢。我們認為本季是特斯拉朝著正確方向邁出的重要一步。

特斯拉是這一波AI熱潮帶動科技股大漲的主要贏家之一，截至周三，今年以來股價上漲136%、市值暴增5,300億美元並突破9,000億美元大關。