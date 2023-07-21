彰化縣溪湖鎮鳳山禪寺門口一早擠進上百鄉親，高舉白布條抗議，原因是公所決議要在第三公墓旁興建簡易靈堂，當地居民認為公所未與民眾溝通就通過此案，才會選擇上街抗議。（吳建輝攝）

孝女跪在地上高喊「市長，回來唷！」，意指要市長出面與居民溝通，現場民眾高喊重啟民調，場面熱鬧。（吳建輝攝）

最終在代表會主席張國良的協調下，自救會會長黃家富進入公所遞交陳情書，雙方進行會談。（吳建輝攝）

彰化縣溪湖鎮鳳山禪寺門口一早擠進上百鄉親，高舉白布條抗議，原因是公所決議要在第三公墓旁興建簡易靈堂，當地居民認為公所未與民眾溝通就通過此案，才會選擇上街抗議；同日員林市東區居民三度到公所前抗議，還請來孝女白琴、女子樂團等，同樣反對蓋生命禮儀廳，要求公所撤案。

溪湖東西寮自救會表示，堅決反對設置簡易靈堂，理由是環境及噪音汙染，未來若設置當地居民每天遭受燒金紙、樂隊的荼毒，加上周邊道路都很小，不便大型禮車、樂隊進出，且當地是特定農業區，多數鄉親都以務農維生，恐怕會影響農作物生長，希望公所三思，強調若堅持要蓋在這邊，不排除發動更大規模抗爭。

對此溪湖鎮公所回應表示，說明會訂於 22 日晚上7點在北天宮，早在7月初就發通知單，反批有心人士在說明會前發起連署及抗議活動，只為成就一己之私，想阻擋地方利大於弊的長遠建設。回歸塵土是生命的必然， 讓往生者能在家鄉完成畢業典禮，讓家屬不再奔波勞碌。請各位鎮民理性思考，什麼才是真正鎮內的需求與未來。

同日員林市公所前也擠滿上百鄉親，反對在東區蓋生命禮儀廳，當地居民成立自救會，還請來孝女白琴、牽亡陣跟女子樂團到現場，孝女跪在地上高喊「市長，回來唷！」，意指要市長出面與居民溝通，現場民眾高喊重啟民調，場面熱鬧。

反對東區設置禮儀廳自救會會長黃家富表示，今天是第三次到公所前抗議，認為市長沒有誠意，自上次抗議後避不見面，沒有與自救會有良善的溝通，因此才會再次走上街頭，希望公所撤案；最終在代表會主席張國良的協調下，自救會會長黃家富進入公所遞交陳情書，雙方進行會談。