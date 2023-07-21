陳妍希與陳曉結婚7年，育有一子，今(21日)一早陳妍希發文宣傳和李若彤一同上節目《少年行》的片段，眼尖網友發現陳妍希竟然忘了刪開頭的「文案」2字，虧她原來這種宣傳文都是工作人員準備好的，自己不會打就算了還直接複製貼上，另有網友發現陳曉過去也犯過一樣的錯，不愧是真正的夫妻。

陳妍希過去拍《神鵰俠侶》和陳曉假戲真做擦出火花，7年前在北京及台北舉行婚宴和歸寧宴，同年年底生下兒子「小星星」。近年她定居大陸，不僅方便陪伴家人，也會參與大陸綜藝節目，未料卻因在節目上分享家庭生活遭部分酸民指責「拿老公炒作」，今年5月底陳妍希過40歲生日，個性甜美的她罕見反擊。

陳妍希稍早發文，被網友發現忘了刪開頭「文案」2字。（圖／翻攝自微博）

陳妍希當時曬出生日聚會的照片，說：「願四十而不惑，從今往後不為小事煩惱，愛咋咋滴（愛怎樣就怎樣）」，疑似回應酸民，引來網友一片叫好，另有人質疑她上節目《小幫星探家》公開家裡真實裝潢，太過整潔乾淨不像是真的在養育孩子的家庭，反而像是「樣品屋」，而陳妍希和陳曉未回應。

網友發現陳曉也犯過一樣的錯。（圖／翻攝自微博）

陳妍希稍早發文，寫下：「今晚的節目大家看了嗎，我和李若彤班主任都要迫不及待向釋延霈拜師了！我們的少年們都很寶藏喲，以後我要開始『偷師學藝』啦~」，網友發現她一開始貼文忘了刪開頭的「文案：」，應該是工作人員打好轉發給她，紛紛吐槽：「就算敷衍網友，也要敷衍到位吧，如果這是一種宣傳手段的話，那就另說」、「所以說其實娛樂圈人均文盲，能夠自己寫個文案的真的少之又少」、「這是陳妍希與節目組互相敷衍的工作態度體現」，此外也有網友發現陳曉也出過一樣的包，笑說：「主打一個夫唱婦隨，恩愛有加！」