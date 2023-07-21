2021成都世大運將於下周點燃戰火，蔡英文總統21日特別南下高雄國家運動訓練中心為中華代表團授旗，並致贈20萬元加菜金，勉勵選手突破自我，創造佳績，蔡英文強調，政府會做選手的後盾，期許選手們盡情享受比賽，並將汗水轉換成美好的果實。

蔡英文21日為世大運中華代表團授旗，她致詞時指出，中華隊4年前在拿坡里世大運獲得9金3銀10銅的好成績，寫下台灣競技運動新歷史，相信選手們會在世大運賽場上展現堅強實力，例如東京奧運鞍馬銀牌得主李智凱將挑戰世大運鞍馬3連霸，跆拳道好手蘇柏亞也要挑戰衛冕金牌，而在東奧拿下柔道銀牌的楊勇緯、跆拳道銅牌羅嘉翎等好手都將在世大運大展身手。

蔡英文表示，要創佳績必須有強大的後勤支援，對於選手培訓、參賽規畫，國訓中心都給予妥善安排，國家會持續提升培訓環境，強化後勤支援，國訓中心的升級計畫已進入第3期，相關設施更新計畫也陸續完成，「國家運動科學中心設置條例」將於8月1日正式施行，未來可為選手培訓、參賽提供更多科學支援，在運動健康管理和醫療上給予更全面的照顧，政府會做選手的後盾，期許選手們盡情享受比賽過程，獲取寶貴經驗，將汗水轉換成美好的果實。

體育署表示，此屆世大運將在7月28日開幕，中華隊共計派出210名選手參加田徑、游泳、競技體操、韻律體操、羽球、桌球、網球、柔道、擊劍、射箭、跆拳道、籃球、排球、射擊、划船及武術等16種運動競賽，各代表隊將自7月23日起陸續出發，中華代表隊賽程於7月27日展開，由射箭隊率先登場，邀請國人一同為世大運參賽選手加油。