隨著新興科技發展、消費使用習慣改變，電信業版圖大整併，台灣大在2021年底宣布併購台灣之星、遠傳則在2022年2月宣布併購亞太電信，如果兩樁併購案都順利完成，國內將進入電信新三雄時代。

公平會委員會議19日決議有條件通過「遠傳電信併亞太電信」的結合案，但提出3條件，包含要求資費方案須保障用戶權益，且應提升服務及網路品質。

有「遠亞併」過關在前，外界關注「台台併」是否也能順利通過。公平會副主委陳志民直言，兩案雖同屬電信合併案，但還是有差異，「台台併有獨特問題」。

陳志民解釋，台灣大哥大與電商平台momo屬於同集團，公平會須了解結合以後，台灣大哥大在電信市場取得的訊息、客戶名單、數據，是不是會用於協助集團旗下子公司取得市場競爭優勢；但這項議題目前尚無定論，也確實是委員會比較聚焦部分，需要花一點時間審視。

陳志民補充，特別是momo是市場力相當大的電商，公平會將關注結合案對競爭市場影響情形。

至於審議時程，根據公平會公告，7月中旬已正式受理台灣大哥大股份有限公司與台灣之星電信股份有限公司結合案；依規定公平會須在30個工作天內做出決議，不過可考量案情，必要時得延長60個工作天。

由於電信整併案情較複雜，對市場影響也大，「台台併」不排除與「遠亞併」一樣，有延長審議的可能性。