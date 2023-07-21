綜合陸媒報導，中俄「北部聯合2023」演習昨（20）日在日本海中部海域正式開始，陸方派出10多艘船艦及30多艘軍機、俄方則是4艘軍艦及其他輔助船艦參加。對此，前大使介文汲分析，中俄兩國聯手對日本施壓的態度已經表現出來，且2023整個年度都可能會展開軍演，未來陣容、強度可能會更加強大。

此次軍演，俄國主要派出太平洋艦隊所屬的「特里布茨海軍上將」號和「潘捷列耶夫海軍上將」號大型反潛艦，以及「俄羅斯聯邦英雄阿爾達爾·齊登扎波夫」號和「轟鳴」號護衛艦。而在中國方面，飛彈驅逐艦方面為齊齊哈爾艦、貴陽艦，再加上棗莊艦、日照艦兩艘飛彈護衛艦，另還有1艘綜合補給艦太湖艦參演。

中俄「北部聯合2023」演習昨（20）日在日本海中部海域正式開始。（圖取自微博人民海軍）

介文汲19日在中天節目《全球大視野》分析，這次中俄兩國選擇演習的地點在日本海，就是在日本家門口，對日本針對性非常強，雖然表面上說是維持海上戰略通道的安全，不是針對哪一個第三國家，但實際上就像美國出現在台海，對日本來講有高度敏感性。介也提到，這實質反應了東亞一帶的軍勢對立，中俄聯手一起對日本施壓的態度表徵。

陸俄北部·聯合-2023演習開幕日本海秀肌肉。圖為俄羅斯潘捷列耶夫海軍上將號大型反潛艦與中方艦艇編隊航行。（新華社）

除此之外，介文汲還提到，中國這次海軍派出兩艘驅逐艦、兩艘飛彈護衛艦，還有一艘補給艦，形成一個非常強大戰力的艦隊；空軍方面也有運20、兼具反潛、反艦的大型戰鬥機殲16、空警500、直20，這都是第一線的戰力，已經是非常完整的部隊，至於有沒有水下部隊，中國一定是秘而不宣，且俄羅斯方面也有4艘戰鬥艦。介認為，中俄軍事同盟雖然沒有像北約搞一個形式上的條約，但已經不宣而成了，兩邊共同敵人不只是日本，後面還有美國，事實上兩國艦隊出去，日本一定會有被威脅的感覺。

至於中國大陸航母未來會不會出現，介文汲指出，因為這個演訓是2023全年度的，未來海軍上面的聯演、聯訓都有可能會加強，陣容、強度都有可能繼續提升；而且要威脅日本東面，中國大陸就必須有一個基地，航母就是這個移動基地。介聲稱，隨著中國大陸軍事能力持續加強，實際上已經能包圍住日本了。