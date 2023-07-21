導演陳芯宜2022年榮獲威尼斯影展沉浸式內容單元最佳體驗大獎，今年受邀擔任該單元評審團主席。（公共電視提供）

二度改編作家吳明益小說作品，邀請導演陳芯宜共同合製的VR《雲在兩千米》，在上百件作品中脫穎而出，入選今年2023威尼斯合資市場展「Venice Gap-Financing Market」中「沉浸式計劃」創投項目；同時陳芯宜導演亦獲邀擔任今年威尼斯影展「沉浸式內容競賽單元」評審團主席，再度為台灣影視產業爭取國際曝光。

導演陳芯宜提到吳明益是台灣當代十分重要的小說家，也是她十分景仰並欲追隨其腳步的學長，她說：「當收到公視改編邀請時，雖知會是十分困難的挑戰，但在第一時間便答應。一來是早已醉心於吳明益的小說世界，二來是這幾年我從對VR 這個新媒材的探索中，隱約找到可以與小說世界相互呼應的切入點；故嘗試以VR 為載體來改編《雲在兩千米》，無論是內容本身或形式本身，都具有象徵性，希望能藉此創造出跨文化觀眾的集體共感。」

原著作家吳明益表示：「當知道《雲在兩千米》公視和陳芯宜導演有意製作成VR版本，我立刻回憶起了多年前在澳洲雪梨歌劇院觀看VR作品的經驗，而當我實際參觀陳芯宜導演《無法離開的人》後，我馬上感受到，她不是一個僅沉迷於技術性的導演，而是技術上的突破，讓她展開了不同於傳統影視製作的探索。這也正是我的觀察，當代藝術看似離開了傳統藝術的自我鍛鍊（比方說畫工），但卻迎來了更艱難的考驗：了解技術突破之處，並且用創造力去駕馭它，理解它。如此才能不斷拓展人類自我理解的視野。」

《雲在兩千米》故事描述律師在妻子於無差別殺人事件中喪生後，意外發現亡妻遺留在雲端的小說半成品檔案，內容是關於台灣瀕臨絕種動物雲豹的故事，關因此開始一趟追尋雲豹、成為雲豹的旅程。這部VR也將是陳芯宜導演的第三個作品，去年她的VR《無法離開的人》，在威尼斯影展獲得沉浸式內容單元最佳體驗大獎後，團隊持續探索VR技術與敘事之間的可能性。目前正在進行技術整合與文本改編，預計明年初進入製作期。

除了在威尼斯影展創投發表《雲在兩千米》VR提案；陳芯宜導演亦獲邀擔任影展「沉浸式內容競賽單元」評審團主席，是台灣第一人。她也盼藉此機會，積極與各國頂尖創作者交換心得，為台灣開啟國際間創作上的對話與產業交流，希望讓下一步作品更上一層樓，同時尋找潛在的國際合作夥伴。