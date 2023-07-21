民進黨總統參選人、副總統賴清德日前拋出「走入白宮」說法惹議。對此國民黨台北市議員應曉薇說，這就是今天台灣最大的問題，民進黨政府到今天都無感於民眾對於戰爭威脅的擔憂，無視台海危機卻以「撿到槍心態拿共軍擾台當選舉致勝武器」，試問民進黨單一選擇台灣只與白宮接近，不等同與戰爭接近了？

應曉薇表示，賴清德是民進黨提名的擬總統參選人，如果沒有政治智慧處理目前台灣面臨的險境和困難，而只是一味地蕭規曹隨依樣畫葫蘆。國民黨執政時期始終致力於維持兩岸和平穩定，與中美之間保持三方平衡外交關係，但民進黨對中態度？

應曉薇說，賴清德「走入白宮說」引美關切，堂堂中華民國副總統的言論遭到外交部否認，還要澄清滅火，主要原因不還是擔心中國大陸反彈。應曉薇表示，賴清德此言論一出，吳釗燮急否認，白話點的意思是「外交部長說副總統亂說？」至於蕭美琴現是駐美代表，關於賴清德白宮說也未親自向國人說明。

應曉薇強調，賴清德不要再耍嘴皮，「走近」、「走進」白宮差不多，「不得不說民進黨真的很會選舉也很會騙，台灣民眾已經被騙了八年，請不要用意識形態玩弄台灣外交。」應曉薇說，連美國都派教官來教台灣年輕人打巷戰了，賴清德、蕭美琴若擔任民進黨總統、副總統參選人，應向國人說清楚對美態度。