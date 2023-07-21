大同提供創能、節能、儲能、用能之全方位能源解決方案，已經連續多年獲頒TCSA的台灣企業永續獎，今年首度參加台灣永續行動獎即獲銀級殊榮，在能源轉型與永續淨零的努力與貢獻備受肯定。

SDG7是聯合國2030永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）17項中的目標7，即「確保所有人都可取得可負擔得起、可靠、永續及現代的能源」，本次大同即以「電力穩定，提升能效」獲得評審青睞。

同時，為減少空污及溫室氣體排放，大同亦於公有屋頂、掩埋場、漁電共生、公墓用地、光電球場等領域佈建太陽能光電發電系統，並提供綠電轉供與綠電憑證等一站式能源解決方案服務。至目前為止，大同累計完成太陽光電發電系統的建置容量達274MWp，電廠建置量逾1400座，總發電量已達11億度電，減碳量達544,500公噸，相當於1416座大安森林公園一年的減碳量。