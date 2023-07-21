周日將迎接大暑（23日），大暑是全年溫度最高、陽氣最旺盛的節氣，命理專家楊登嵙老師提醒民眾一些禁忌別犯，包括吃油膩食物、喝冷飲、空腹喝茶、一次喝大量的水、長時間曝曬、一直吹冷氣、洗冷水澡、熬夜、過度勞動、急躁等。另外生肖屬鼠、牛、馬、羊要特別注意健康。

楊登嵙指出，《黃帝內經》一年四季春夏秋冬，自然界的陽氣運行狀態分別有著「生、長、收、藏」的特點，所以春天要懂得養「生」氣，夏天要懂得養「長」氣，秋天要懂得養「收」氣，冬天要懂得養「藏」氣。

2023年7月23日9點51分節氣來到「大暑」，是全年溫度最高、陽氣最旺盛的節氣，在養生保健中有「冬病夏治」、「寒病夏治」，一些在冬季比較容易發作的病應該在夏季治療，如慢性支氣管炎、肺氣腫、支氣管哮喘、腹瀉、風濕痺症等陽虛症，暑期是最佳的治療時機。

楊登嵙提醒，生肖屬鼠、牛、馬、羊在大暑這半個月要特別注意健康，容易過度勞累引起神經緊張、失眠多夢，只要多放鬆休息，終究問題不大；腸胃方面容易出問題，對於生冷油炸類食物少吃爲宜，生活作息要有規律。

楊登嵙提供食、衣、住、行、育、樂的大暑開運養生及禁忌：

●食

1、飲食宜「以清為補」：

「大暑」養生飲食宜「以清為補」，宜補氣清暑，宜健脾養胃，宜藥粥進補。清補食物有綠豆、百合、黃瓜、豆芽、鴨肉等；補氣清暑食物有冬菇、紫菜、西瓜、番茄等；健脾養胃食物有赤小豆、薏米、南瓜等；藥粥有綠豆粥、扁豆粥、蓮子粥、薏米粥。

2、宜吃3種苦味食物：

苦瓜，可清熱解暑；苦菜，可防治貧血；苦蕎麥，可清腸排毒。苦味食物不僅清熱，還能解熱祛暑、消除疲勞；此外，苦味食物還可醒腦，有利人們在炎熱的夏天恢復精力和體力，減輕全身乏力、精神萎靡等不適。

3、宜吃3種瓜類：

西瓜，可生津止渴；甜瓜，可清熱利尿；哈密瓜，可緩解焦慮。酷熱的天氣使人體過度出汗，消耗大量體液及各種營養物質，容易感覺到身體乏力和口渴。吃瓜要適量，不可過量，如果大量吃進生冷瓜果、寒性食物，會損傷脾胃陽氣，嚴重者會出現腹瀉、腹痛等狀況。

4、宜喝3種湯：

雞湯，可提高免疫力；冬瓜荷葉湯，可降血壓；綠豆湯，可消暑。夏天一般以清淡的滋補食品為主，另外，瘦豬肉、鮮瓜果、芡實等食品都是夏天用以清補的食療聖品。

5、宜吃薑：

俗語「冬吃蘿蔔夏吃薑，不勞醫生開藥方。」

6、忌油膩食物：

吃大量的油膩食物會加重胃腸的負擔，使大量血液滯留於胃腸道，輸送到大腦的血液相對減少，人體就會感到疲憊，容易消化不良。

7、忌喝冷飲：

很多人喜歡以喝冷飲、吃冰品等方式消暑，這些食物太寒涼，非但不能降火，對身體反而會造成傷害，消暑切勿吃太寒涼，當心物極必反。

8、忌大量飲水：

應採取少量、多次飲水的方法，每次以不超過300毫升為宜，切忌狂飲不止；大量飲水不但會沖淡胃液，進而影響消化功能，還會引起反射排汗亢進，造成體內的水分和鹽分大量流失，嚴重會發生熱痙攣。

9、忌空腹飲茶：

忌空腹飲茶，尤其是腸胃狀況不好的人。

●衣

忌曝曬：

大暑室外溫度高，長時間曝曬會造成人體脫水、中暑，進而引發神經器官受損；建議穿吸汗排熱功能及輕便舒適的服裝，大太陽底下行走要戴帽子遮陽。

●住

1、忌長時間吹空調：

空調給人們帶來舒爽，同時也帶來「疾病」，長時間在空調環境下工作學習的人，因空氣不流通，會出現頭昏、鼻塞、打噴嚏、耳鳴、記憶力減退、乏力等症狀。

2、忌冷水洗浴：

夏季天氣炎熱，人的毛細孔處於開泄狀態，寒氣極易侵入人體，導致陽氣暗損；身體在燥熱情況下，突然下到冷水裡，會造成不適，一冷一熱更容易得風濕。

●行

忌熬夜：

「大暑」炎熱容易耗氣，最好能早點休息，不要熬夜；中午應午睡半小時至1小時，因睡眠與情緒和免疫力相關，睡眠不足抵抗力會變差。

●育

忌大量勞動：

大暑天氣悶熱、潮濕，人體感覺不舒服，容易中暑。因此要避免過度勞動，同時減少運動量，少出門活動。

●樂

切勿急躁：

大暑高溫酷熱，易動肝火，容易心煩意亂、食慾不振、急躁焦慮；應靜心養生，越是天熱越要「心靜」，以避免不良刺激。

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