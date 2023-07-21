不只拿槍，拿搶球拍一樣強。警察勤務繁忙，新北市警局參加新北市政府舉辦的市府盃羽桌球錦標賽，曾是羽球天后戴資穎學姐的婦幼隊女警李君蘋帶隊下，拿下男女組雙料亞軍的殊榮，一共贏得4座獎盃，在昨天的頒獎典禮上成為最大贏家，警局長廖訓誠得知後，也向所有參賽選手祝賀，並感謝他們為警局爭光！

今年的新北市府盃羽球錦標賽是睽違11年後第二度舉辦，近年國內羽球好手戴資穎、周天成、王子維、林俊易及桌球好手林昀儒在國內外各大賽事展露頭角，帶動國內羽桌球運動風氣，打羽球及桌球的民眾愈來愈多，也讓市府決定再度舉辦羽球錦標賽，鼓勵新北公務員要養成運動好習慣，才能提供市民最優質的服務。

新北市警察局拿下男女組雙料亞軍的殊榮，一共贏得4座獎盃，在昨天的頒獎典禮上成為最大贏家。(新北市警察局提供)

新北市警察局拿下男女組雙料亞軍的殊榮，一共贏得4座獎盃，在昨天的頒獎典禮上成為最大贏家。(新北市警察局提供)

這次的市府盃羽桌球錦標賽從7月17日開幕典禮結束後一連四天開打，市長侯友宜也在開幕中勉勵所有參賽選手勝不驕 敗不餒，要有運動家精神，同時也指示人事處要多舉辦各種球類競賽活動，讓公務員能藉由競賽交流情誼，17日正式開賽後，羽球賽男子組計有市府各局處及區公所等32隊、女子組則有15隊參賽；桌球賽男子甲組有12隊、乙組19隊；女子組9隊參賽，競爭相當激烈，羽賽部分警察局男子組由海山警分局主任吳國榮領軍，率領11年前參賽奪冠的老班底，加上從各分局精挑細選的優秀選手組成，女子組則有婦幼警察隊過去曾是羽球天后戴資穎學姐的李君蘋帶隊，她是羽球科班出身，也是國內壁球國手，多次參賽獲得第一名佳績，大學就讀高雄醫大運動醫學系，畢業後考取警察特考分發至新北婦幼隊，平常不只負責婦幼安全保護，更是優秀的羽球選手。

警察局男子組也獲得亞軍殊榮。(新北市警察局提供)

這次市府盃羽球錦標賽，警察局男子組一路過關斬將，在對消防局時呈現拉鋸戰，儘管第三點以一分之差輸球落入敗部，但選手並不氣餒，仍一路挺進，先後擊敗退休人員、社會局、三重區公所、教育局及民政局，勇奪男子組亞軍，女子組則是技壓群芳，雖然與衛生局爭冠時失利，最後仍擊敗社會局勇奪亞軍。桌球賽部分男女組保持過去水準，也是一路打敗對手，分別拿下亞軍殊榮，昨日下午也舉辦頒獎典禮，這群平常穿著制服執勤的員警，發揮團隊精神，一共拿下四座獎盃，也成為這次比賽獲獎最多的單位。

警察局這次參賽選手幾乎都是外勤的基層員警為主，他們平常在派出所要擔服繁重的勤務，不論是掃黑、肅槍、緝毒、打詐樣樣都要包辦，勤餘放下腰際的手槍，改拿起羽桌球拍，搖身一變就成了頂尖的選手，也讓許多參賽選手刮目相看，而其中幾位長相帥氣的小鮮肉男警，更成為賽後女性選手爭相拍照的對象。新北市警局長廖訓誠說，這次督察室從選手挑選到勤餘的集訓，協助所有選手順利參賽，最後從眾多隊伍中拿下男女組雙料亞軍，實在不容易，他也期勉所有選手，能持續熱愛羽桌球運動，保持運動好習慣，讓更多員警接觸羽桌球，持續為警局爭光！