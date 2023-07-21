婆媳關係難解，一名女網友分享，婆婆經常假裝「失能」，要她每天煮飯伺候，她嫁過來整整17年，每天都乖乖的照顧婆婆，結果婆婆卻次次在她背後捅刀，偶爾來不及趕回家，她都會告知婆婆自理晚餐，婆婆說好以後，卻在老公問起的時候裝可憐，說不知道吃什麼，去煮泡麵好了，讓老公暴怒認為原PO故意虐待婆婆，引起網友討論，不少人坦言，在家裝台監視器，就可以解決所有問題。

一名女網友昨在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》上分享，婆婆是廚藝很好的人，每次小叔或小姑回來，她永遠都會準備好一桌飯菜，其他的時候都是「失能狀態」，經常要求原PO煮飯給她吃，完全不肯自己動手。只有原PO老公說要吃什麼，婆婆才會去做，然後還會趁著四下無人炫耀說「兒子果然還是喜歡吃媽媽煮的！」

女網友表示，面對婆婆的種種行為，她從來都沒有回嘴，嫁過來整整17年，她都沒要求婆婆煮飯給她吃，平常也都會乖乖煮飯伺候婆婆，有時候來不及趕回家，還會事先告知婆婆，請對方自己解決晚餐，婆婆也都回好，沒想到卻次次在她背後捅刀。

女網友指出，每次老公問婆婆吃了沒，婆婆永遠都是一臉茫然說「還沒！不知道要吃什麼。」要不然就是裝可憐說要去煮泡麵，搞得很像是她故意虐待婆婆一樣，然後老公聽到就會暴怒罵她，完全聽不進去她的解釋，且就算小孩幫忙解釋阿嬤就是這樣，老公仍然覺得問題出在她身上。

女網友也說，對於這種演技精湛，人前人後差很多的婆婆，她真的忍耐到極限了，她已經不是討厭婆婆而已，是害怕這樣如同雙面人一樣的婆婆，她尊重婆婆是長輩，也從未對其惡言相向，但這不代表她就要隨便被抹黑，因為從頭到尾被虐待，而且從未被重視的，還被差別對待的一直是她好嗎？

貼文引起網友討論，「監視器可以治百病」、「裝監視器啊，在廚房客廳就好，放給你老公看，或一家人搬出去住」、「那是妳先生的問題，他要是心疼自己媽媽，就自己幫媽媽買晚餐」、「可以先跟老公聊一下，如果老公不明事理，以後請他自己顧老母，剛好成全他們母慈子孝」。