民進黨立院黨團表示，把賴副出訪當成犀牛做攔阻這個比喻是不倫不類。（摘自民進黨立院黨團直播）

副總統賴清德擬下月過境美國，北京揚言反對；中國大陸駐美大使謝鋒19日在美國智庫阿斯本研究所安全論壇表示，應制止台獨人士的冒進行為，「現在首要任務就是阻止賴清德訪問美國，這像是一頭朝我們衝來的灰犀牛。」對此，民進黨立院黨團表示，把賴副出訪當成犀牛做攔阻這個比喻是不倫不類。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳表示，今年4月蔡英文總統過境美國，當時共機共艦擾台創新高，對台灣民心造成威脅，也干擾台灣大選，民進黨立委洪申翰指出，可以看出中共已經開始發號司令，接下來很可能有更多力量，各路不同的人馬，會有各種不同的消息來混淆視聽或是從中牟利。

民進黨立委莊瑞雄指出，中國大陸對台灣的風險，政府從來沒有忽略，不管任何政黨在台灣執政，沒有人會忽略，民進黨政府近年也走得相當穩健，把賴副出訪當成犀牛做攔阻，這個比喻是不倫不類。

洪申翰表示，當中共已經開始發號司令，從過往經驗知道，接下來他們介入台灣選舉，或是干預台灣選舉結果的意圖已經按下按鈕，呼籲中共會這樣做沒有很意外，但在野黨陣營卻見縫插針，是最不妥的，要提醒台灣政黨是個民主體制可以對內競爭，但對於中國大陸的威脅，應該要一致對外打壓。

劉世芳表示，賴副總統8月即將過境，有些團體已經蠢蠢欲動，刊登聲明詆毀賴副總統的四大支柱，對照4月蔡英文總統過境美國，也有同樣團體開始集結，當時中國大陸統派人士，在紐約或加州舉牌抗議，無異就是詆毀總統過境美國這件事情。