香港偶像姜濤在在海內、外收穫無數粉絲。（滿滿額娛樂提供）

魏蔓在《我的天堂城市》裡飾演一位媽媽。（滿滿額娛樂提供）

電影《我的天堂城市》21日發布正式海報，宋芸樺、姜濤、姚淳耀、魏蔓、李嘉文等主角一字排開，卡司華麗。電影將於9月15日全台上映，今再宣告香港人氣偶像姜濤將會來台宣傳，這位曾讓銅鑼灣變「姜濤灣」的偶像，勢必也會讓台灣「姜糖」們引爆旋風！

出道至今已有4部破億電影的女神宋芸樺，在《我的天堂城市》中難得獻出大量英文對白，曾提名金馬影后的她，再次展現堅強實力！該片描述離家遠赴紐約打拚的故事，宋芸樺特別錄製短影片，化身「最寂寞的宋芸樺」，以20秒搶先看短影音呼應角色心情。

宋芸樺在影片裡說：「寂寞是需要被理解，我都不知道我在這城市做什麼？在這裡每個人都有事情可以做、有人可以見、有家可以回。很多時候，我覺得我好像漂浮在空氣中，尋找著一個理解我的人…」影片在官方IG帳號發布後24小時內吸引超過千人按讚、逾2萬人觀看。

香港演員姜濤2018年奪得香港選秀節目冠軍，進而組成偶像團體Mirror出道，他個人單曲《Dear My Friend》在YT有2372萬點擊，進入史上最高點擊粵語歌前十。近期他與團員一起登上日本FIRST TAKE頻道獻唱，可見頗受肯定。

今年4月他24歲生日，香港「姜糖」們（姜濤粉絲的稱呼）自掏腰包讓香港市民免費搭乘電車。當天姜糖包下印有姜濤生日應援廣告的電車駛入銅鑼灣，現場萬人空巷，人海齊唱生日快樂歌，警力都出動維持秩序，銅鑼灣變成「姜濤灣」。

前年他22歲生日時，香港媒體報導有粉絲送他一塊紐西蘭的地。去年中，他赴紐約拍攝電影《我的天堂城市》，許多當地粉絲接機，有人專程從多倫多搭9小時長途車前往，可見他魅力無遠弗屆。

如今台灣粉絲們有福了！電影《我的天堂城市》定檔9月15日全台上映，姜濤確定會在上映前來台，屆時會與主演們一同出席宣傳活動。

前導預告在上個月底釋出，IG上已有超過5千次分享，底下不少留言誇姜濤說中文好聽好溫柔，他的馬來西亞應援團放話：「台灣我們來咯！」有的說看預告引發自己對夢想努力的共鳴，宋芸樺、姚淳耀、魏蔓等主演的支持者們皆引頸期盼。另有澳洲、英國、加拿大等多個地區的網友都呼喊能盡早看到電影。