台灣民意基金會今公布最新民調，對行政院長陳建仁上任五個多月施政表現；四成六滿意、三成六不滿意。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，國人對陳內閣施政表現滿意的人在遞減，不滿意的在激增。整體民意對陳內閣的「善意儲藏」萎縮 13.9 個百分點，五個月內對陳內閣友善的人憑空蒸發 268 萬人，不能不說是一個令人心悸的現象。內閣施政是2024大選關鍵變數。

台灣民意基金會採手機與市話民調顯示，12.2％非常滿意，33.5％還算滿意， 20.6％不太滿意，15.3％非常不滿意，11.2％沒意見，7.3％不知道、拒答。四成六基本上滿意過去五個月陳內 閣施政表現，三成六不滿意。滿意者比不滿意者多 9.8 個百分點。

對陳內閣施政滿意友善者 5個月內蒸發268萬人。曾薏蘋截圖

游盈隆說，這項發現傳達了一個訊息，國人陳內閣上任五個月的整體施政表現，多數感覺不壞，但並沒有超過半數。和五月相比，滿意者減少 2.6 個百分點，不滿意者遽增 6 個百分點。一個百 分點約等於 19.3 萬人，這意味過去兩個月對陳內閣施政表現有好感的人減少 50 萬人，反感的人增加。

他說，從過去五個月國人對陳內閣施政表現的反應趨勢看，可以清楚發現，國人 對陳內閣施政表現滿意的人在遞減中，而不滿意的人在激增中。這一來一往， 使得整體民意對陳內閣的「善意儲藏」(reservoir of good will)萎縮 13.9 個百分 點，等於五個月內對陳內閣友善的人憑空蒸發 268 萬人，不能不說是一個令人 心悸的現象。

他表示，如果這樣的趨勢繼續發展下去，必將對 2024 總統與立委選情帶來重大的衝擊；換言之，陳內閣整體施政表現本身將成為 2024 大選的新關鍵變數。

訪問期間是 2023 年 7 月 17-18 日兩天;對象以全國為範圍的二十歲以上成 年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣(dual-frame random sampling)， 市話佔 70％，手機佔 30％。有效樣本 1088 人，市話 763 人，手機 325 人;抽樣 誤差在 95％信心水準下約正負 2.97 個百分點。