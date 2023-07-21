漢光39號、萬安46號、民安9號演習史無前例同步於25日在台南舉辦，市長黃偉哲指出，市府團隊以嚴肅、戒慎恐懼心情全力投入，烏俄戰爭尚未平息，加上共軍頻繁擾台，想要止戰、避戰，需先備戰。他強調，3項演習聯合操演同步進行為全國首例，把演練做好，了解缺失並及時修正改善，及早做好因應。

台南市將於下周二實施漢光39號、萬安46號、民安9號演習，市長黃偉哲今天偕同警察局長廖宗山、消防局副局長李政昌、民政局姜淋煌一起舉行記者會，會中特別呼籲，當天下午1點半到2點台南市區均實施人、車、燈火及音響管制，其中安平區為驗證區，若聽到防空警報，應配合防空疏散避難設施演練，避免因違反《民防法》規定而受罰。

黃偉哲提到，漢光39號演習上午將在喜樹海灘實兵操演反登陸，同一天下午1點半到2點萬安46演習，下午3點為民安9號演習，這也是全國首次三項演習在同一天與同一城市舉行，他特別重視相關準備工作，並要求參演單位應重視安全問題。他也提醒，1點半到2點演習期間，車輛不要行駛於路面，民眾盡量待在室內、家裡，等到警報解除再恢復正常作息。

至於下午3點民安實兵演練則在安平港區舉行，將演練敵人攻擊港口。李政昌說明，民安9號於安平港商港區實施28項操演課目與9項實作特色，演習人員包含公、民營、事業單位及NGO團體等60個單位，動員超過1300人，屆時將有9大亮點包括無人機及水下8軸無人載具進行海空定位、救災機器人、UAV無人機協救化工廠等。

警察局長廖宗山提醒，7年前曾發生外籍人士於萬安演習期間溜滑板遭裁罰案例，為確保民眾知道演習訊息，警察局特製9國語言版宣導單，讓民眾清楚今年演習時間及方式。

市府災防辦執行祕書王雅禾說，今年首度結合三大演習同時進行，市府各編組單位及民間組織均積極擴大動員規模，為減少演習期間對市民生活影響及加強民眾對演習必要正確認知，市府持續透過各種管道進行宣導。