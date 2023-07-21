咬指甲等習慣的原因和症狀

不少人有沒事咬指甲，拔頭髮或摳皮膚等不自覺的習慣，而在一項為期6周的研究中，證明一種新方法能幫53%的研究參與者改掉這些習慣。

據美國國家廣播公司新聞（NBC News）和《紐約郵報》（New York Post）20日報導，周三發表在《美國醫學會皮膚科學期刊》（JAMA Dermatology）的研究顯示，改掉這些習慣的方法包括輕觸皮膚，如輕輕揉搓指尖，手掌，或是手臂背面，而1天至少兩次。

據TLC 身體重複行為基金會（TLC Foundation for Body-Focused Repetitive Behaviors）的報告說，全球約有5%人口有這些習慣，而這可能導致結痂和瘢痕等。

約有268名一有壓力，就會出現咬指甲，或是拔頭髮等行為的人參加了這項研究。而他們被隨機分成兩組，其中一組被要求要改變習慣，而對照組則被告知，他們已被列入治療候補名單。等研究結束時，才接受改變習慣訓練。

整體來說，治療組中約有80%的人說，他們很滿意這種自助干預訓練，而有86%的人表示，他們會建議其他人也這樣做。研究報告主筆德國漢堡-艾本德大學醫療中心（University Medical Center Hamburg-Eppendorf）臨床神經心理學工作小組組長莫里茨（Steffen Moritz）強調，「原則就在於輕觸你的身體」。他並指出，要是感受到壓力，可以加快動作，但不要再給自己壓力。