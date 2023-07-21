大陸女星劉詩詩長相柔美、氣質溫婉，和吳奇隆結婚7年育有1子「步步」，近日她出席活動時，被發現整個人消瘦不少，腰部更是細到離譜，引發網友熱議。

劉詩詩18日在微博上傳命名為「藍色碎片」的照片，當天她受邀參加活動，身穿一襲寶藍色的露肩禮服，襯托雪白的膚色，纖細的身材也嶄露無遺，不僅沒有惱人的蝴蝶袖，還有驚人的A4腰，身材曲線呈現明顯的「ㄑ」字型，絲毫看不出是一個孩子的媽。

此外，微博博主「季節限定sally」也公開劉詩詩當天的無修圖現場照，雖然是背光導致她的正面略顯黯淡，但依舊藏不住劉詩詩出眾的美貌和氣質，與其他來賓坐在一起，明顯感受到女星與凡人的差異。

無P照曝光後，網友看了不禁大讚：「生圖王者小腰精劉詩詩」、「生圖永遠很頂的劉詩詩」、「好自律的大美女」、「狀態非常好」、「美的太不像話了」，但也有部分網友認為劉詩詩有點太瘦了，希望她可以多注意健康。