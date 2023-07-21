何男經營「假色情應召工作室」詐財，在網路以清涼辣妹照攬客，台中警方查獲逮捕11人送辦。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

何男經營「假色情應召工作室」詐財，在網路以清涼辣妹照攬客，台中警方查獲逮捕11人送辦。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

假色情應召真詐財 8買春客遭辣妹放鴿子才清醒

何男在北部經營「假色情應召工作室」詐財，今年流竄中市，在網路刊登清涼辣妹照「全套3000」等話術攬客，買春客到場則改辯是「按摩」服務，妙齡女服務生按摩時透露先付款可加碼性交易，但要到場外旅館服務，男客付款後到指定旅館開房，遭放鴿子才知被騙，警方日前循線查獲，逮捕何等3男8女，依詐騙等罪嫌送辦。

台中市刑警大隊偵六隊隊長金桂明表示，何男以被害男子不敢張揚心態，經營「假色情應召工作室」詐財，警方查出近月期間有8名男子被騙。

據了解，27歲何男先前在北部從事假色情詐騙遭查獲，近期流竄到台中，在西屯區1處社區大樓租屋作為「工作室」，在網路招募20多歲的年輕女服務生，於網路社團刊登清涼辣妹照，「全套3000」、「半套2000」等曖昧行銷話術攬客，吸引買春客上門。

男客到場後，何等辯稱工作室是「按摩」服務，由女服務生在按摩服務過程，再透露加碼性交易必須先付款、到指定旅館交易，價格8000至1萬元不等，男客付錢後到旅館開房，卻苦等不到人，才知受騙。

警方13日循線查緝，破門查獲何等11人，查扣電腦、監視器、帳冊、薪資袋等贓證物。