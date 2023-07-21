今年度的「萬安46號」演習，將在7月27日13時30分至14時全國同步實施，本次演習實施疏散避難及人車管制。為讓演習順利進行，並宣導相關注意事項，臺中市政府警察局第二分局日前邀集北區各機關代表召開任務協調會，並藉此機會宣導治交安相關政令及成果簡報。

第二分局為因應本次演習，已於6月上旬針對各派出所防空警報臺和警報器檢修完備，並於7月18日上午10時邀集北區各機關、學校、里辦公室、大型商場、協勤民力等代表，在分局禮堂召開任務協調會，以橫向溝通協調模式，擴大宣導本次演習及國防部「空中威脅告警系統」將警訊傳送至民眾手機的訊息，同時亦將透過網路、社群軟體、大型海報、發放傳單及各機關團體協力宣傳等方式讓民眾周知。

臺中市政府警察局第二分局日前邀集北區各機關代表召開任務協調會，並藉此機會宣導治交安相關政令及成果簡報。(第二分局提供)

第二分局也藉著此次各機關代表出席的難得機會，進行治交安宣導及成果簡報。同時，為提升宣導的效果並加深民眾的印象，今年在分局官網防空避難宣導專區(https://www.police.taichung.gov.tw/precinct2/home.jsp?id=86&parentpath=0,3)，提供北區大型避難處所之防空避難引導路牌位置圖，及手機查詢鄰近防空避難設施操作示範影片等資訊。希望能夠在防空警報響起時，民眾一分鐘內找到防空避難設施。

副分局長余俊燦特別呼籲，演習當日13時30分一聽到防空警報聲響時立刻緊閉門窗並切斷瓦斯爐火、電源；街道行人旅客請立即進入街道兩旁就近之避難處所避難；市區停放之車輛在原地不得發動；道路行駛中車輛立即靠邊停放，車上人員下車就近避難，希望大家多加配合；同時亦在會中感謝各相關單位的共同努力，讓北區治交安滿意度日漸提升，第二分局的同仁將在工作崗位上持續努力，以求打造治安平穩、交通順暢、民眾安心的生活環境。