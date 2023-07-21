冷氣機17樓墜落！「螺絲沒鎖好」砸死政大女學生 冷氣工人移送低頭不語畫面曝 @ChinaTimes ​

21歲政治大學黃姓女大生20日下午，於新北市板橋區新埔捷運站2號出口前等公車時，無辜遭掉落的冷氣砸中，送醫搶救仍回天乏術。警方偵後後，依過失致死罪移送安裝冷氣的李姓工人，他面對鏡頭，低著頭始終不發一語，經檢察官複訊後3萬元交保。檢察官也預計下午前往亞東醫院相驗遺體。

事故發生於20日下午1時，黃姓女大生與胞姊要從八里住處到新店駕訓班學開車，姐妹兩人搭車到新埔捷運站換車，她們在捷運新埔站2號出口公車亭等車，不料1台重達33噸的冷氣從天而降，不幸當場砸中黃女頭部，最後仍傷重不治。

據了解，李男20日向警方供稱，以為安裝好冷氣，一鬆手冷氣就墜落，但他拒絕夜間偵訊，21日再向警方稱因不熟悉裝設，導致冷氣墜落。隨後，李被依過失致死罪移送新北地檢署。

意外發生後，網路流傳騎樓監視器拍下的一段影片，當時黃姓女大生走到公車亭時，後方的姐姐正在滑手機，冷氣掉落前的一瞬間，女大生身旁1位白衣女子突疑似眼睛餘光瞄到異物掉落，立即閃開1公尺，黃有看到白衣女閃躲，可是萊不及閃避，已被冷氣機砸中倒地。

21日上午則有民眾主動在事故現場擺放藍色康乃馨，追思悼念枉死的女大生，更有不少等候公車的乘客，因為這起意外，站在騎樓裡等車。