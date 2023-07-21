FILA舞與倫比早秋系列特別到南韓取景，巧妙搭上韓流風潮。（FILA提供／朱世凱台北傳真）

韓流狂襲！近期不少南韓藝人來台，就連運動品牌也搶搭這股風潮。adidas Originals 引領潮流時尚，驚喜宣布邀請韓國人氣男星「韓流帝王」李俊昊於8月3日旋風訪台；FILA舞與倫比早秋系列則特別到南韓取景，吸引潮男潮女視線。

歌手與演員角色切換自如的李俊昊，擁有巔峰顏值和精壯身材，完美消化各種造型，成為男性質感時尚品味代表，此次受adidas Originals邀約來台，李俊昊將一展其時尚型格，共同見證的T-TOE家族系列鞋款盛大登台。adidas Originals於今春以SAMBA鞋款席捲全台話題，宣告復古回潮，將於8月正式揭開從運動場走進時尚街頭T-TOE家族系列鞋款，包含高街經典代表SAMBA鞋款新配色、音樂時尚GAZELLE復古新色，更有全新登台的歐美街頭HANDBALL SPEZIAL鞋款展現質感百搭的復古風格，與李俊昊多變而雋永的寶藏魅力不謀而合。為歡慶adidas Originals T-TOE家族系列盛大登台，品牌更於信義香堤廣場打造期間限定快閃裝置，將與李俊昊一同掀起全台街頭復古時尚風暴。

FILA接軌時尚指標重啟膾炙人口的GROUND PROJECT： SEOUL特別企劃，推出舞與倫比早秋新品系列，全新篇章就從首爾出發，承襲K-POP韓流大勢，結合運動時尚，感受濃厚的時髦運動氣息，20日正式登場。另歡慶父親節，8月9日前推出春夏商品全面7折起感恩優惠，指定包款兩件再享88折。