高雄李姓女子發現丈夫周姓男子與卓姓女友人頻頻在外互稱「老公老婆」，擁抱、牽手從不避諱，還多次在經營的車行內發生性行為，向卓女提告求償30萬元。高雄地院認為，李女和卓女2人曾透過簡訊對質，卓女確實不知周男已婚，李女也無法舉證對質後周男和卓女仍繼續發生關係，最後判卓女無罪免賠，可上訴。

卓女辯稱，和周男交往前曾見過李女，當時她問周男李女是誰，周男僅表示李女「只是朋友」，本來要交往，但太愛管他，所以沒有在一起。有次她看見周男手機鎖定畫面出現李女和他的合照，周男辯稱「只是工作上的夥伴」。

卓女強調，交往期間她多次質疑周男的感情狀況，有次還看見周男和李女共食，質問周男，周男還騙她李女是「友人兒子的女友」，因為友人入監才委託他接送照顧。卓女甚至曾在周男黑色賓士車上發現尿布，周男也以友人借過車作為擋箭牌。某次周男告訴卓女，自己有過2段婚姻，從此卓女便相信周男未婚。

2022年7月某日，卓女接到李女簡訊，告知男子是她丈夫、自己已經懷孕，她才驚覺自己也是受害人，還要李女拍周男的身分證背面證明給她看，沒想到一看心碎。

「相信的一切原來都是假的，我真的不願意傷害到妳」卓女告訴李女，自己真的被周男騙的團團轉，「看到妳懷孕，我真的覺得我很該死」。李女還安慰卓女「我理解妳現在的心情，說真的我也不知道怎麼安慰妳，我只能跟妳說妳真的不要覺得抱歉，因為做錯事情的人不是妳，該死的人是他」。

卓女強調自己絕對沒有要當第三者的意思，在得知周男已婚的消息後，便沒有繼續和周男交往、甚至發生關係。但李女傷心之餘，不甘自己的婚姻幸福遭破壞，仍對李女提告求償30萬元。

法官審酌對話紀錄，難以認定卓女和周男交往期間，知道周男已婚，加上李女也提不出2人在對質後、繼續交往或發生關係的證據，難以認定卓女有侵犯李女配偶權的故意或過失，最後判卓女無罪，可上訴。