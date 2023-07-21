巴拉圭總統當選人潘尼亞日前參訪成運汽車，盼深化與台灣在電巴市場的商業合作，台灣電動巴士逐漸在全球市場受到關注。

成運汽車強調，未來將以提供整車（CBU）輸出、動力底盤（SDA）輸出、零組件（SKD）輸出或整廠輸出等多元選項，做為海外合作的基礎。目前除了日本以外，也積極與印度、巴拉圭等國家接觸及討論合作方案中。

採用快充系統的成運電巴，2023年在國內陸續交車並上路行駛，預計可達350輛，其中台北市和新北市占一半，將成為城市淨零碳排最佳合作的綠能運具。

此外，成運採用無意外事故紀錄的LTO電池，可在15分鐘內從20%充電到80%，且電池壽命長達10年以上，充放電循環可高達2萬次，車輛除役前不需更換電池，廢棄物比例低，將是全球迎接永續行動方案的實踐者。

成運汽車成立於2003年，為擁有自主設計開發能力的巴士製造商，至今製造超過7000輛巴士，累積行駛里程超過60億公里；推出的電動巴士已在台北市、新北市、高雄市、嘉義市與彰化縣上路服務，將共同加速達到2030年市區公車全面電動化的政策。