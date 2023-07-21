高雄市政府農業局整合各地農漁產品推出的「高雄賀禮」上架開賣了！由市府團隊精心挑選的5種高雄在地山海滋味，高質感的精緻包裝，是一份能代表台灣與高雄特色的伴手禮。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

高雄市政府農業局整合各地農漁產品推出的「高雄賀禮」上架開賣了！由市府團隊精心挑選的5種高雄在地山海滋味，高質感的精緻包裝，是一份能代表台灣與高雄特色的伴手禮，除在高雄物產館實體門市販售外，在高雄首選電商平台也買得到，讓民眾可輕鬆選購最佳伴手禮。

近來在網路名人圈引發熱議，不少民眾留言詢問「哪裡買得到？」的高雄市政府專屬禮盒「高雄賀禮」正式上架開賣了！為了展現高雄依山傍海的獨有特色，高雄市政府和設計師合作，推出夏季限定、限時限量的饗宴伴手禮－「高雄賀禮」。

不少網紅一收到禮盒，甚至還沒開箱就已經驚呼：「質感十足！」因為禮盒設計運用高雄熊和在地農漁產品的圖像排列，以綠、藍、黃作為代表城市山、海、平原的意象色彩，展現土地風味；尤其鮮豔明亮的配色更象徵高雄充滿著活力與朝氣！

不只高質感的精緻包裝，禮盒中，市府團隊更精心挑選5種高雄在地山海滋味，包括酸甜的「甲仙梅精糖」，是一款老少咸宜的健康休閒零嘴；來自田寮的蜜中極品「大崗山龍眼蜂蜜」，質地純正、香味濃郁、口感溫潤；充滿濃濃海味的「梓官豆鼓小魚醬」或「小蝦寶辣椒醬」，更是拌飯、拌麵兩相宜；還有獲得比利時國際風味品質評鑑 International Taste Institute（iTQi）風味絕佳獎章3星獎章殊榮的「六龜原生山茶」，及屢獲全國稻米大獎的「美濃米」，每樣禮品都是萬中選一的高雄在地特產！

高雄市政府積極輔導農會規畫整體品牌設計、重塑品牌包裝、建立品牌形象，提高辨識度與獨特性，這次特別整合各地農漁產品推出的高雄賀禮，不僅是高雄市政府餽贈給貴賓的專屬禮盒，更是一份能充分代表台灣與高雄城市特色的伴手禮，精美大方的禮盒絕對是送禮首選！

「高雄賀禮」現在在高雄首選電商平台也能買得到！原價1500元，優惠費用1388元，國內免宅配費，民眾除上網訂購或也可親至高雄物產館實體門市選購，讓高雄的城市特色成為您的專屬伴手禮。