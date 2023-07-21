警方表示，初判駕駛車速過快操控不慎釀禍，廖姓駕駛未酒駕，詳細的肇事原因仍有待調查釐清。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

這輛肇事要價150餘萬的TOYOTA GR86小跑車，就是知名頭文字Ｄ拓海所駕駛AE86的後繼車，擁有與前一代類似的尺碼，但整體外形更具肌肉線條。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

該輛豐田跑車燒成廢鐵。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

頭文字Ｄ經典水溝蓋跑法重現「彎得過拓海，彎不過填海」。彰化139線虎崗路上昨天晚上6點多，一輛新款TOYOTA GR86小跑車疑似車速過快，轉彎失控撞樹，車輛當場起火爆炸，所幸駕駛及時跳車保命，警方表示，初判駕駛車速過快操控不慎釀禍，廖姓駕駛未酒駕，詳細的肇事原因仍有待調查釐清。

這輛肇事要價150餘萬的TOYOTA GR86小跑車，就是知名動畫頭文字Ｄ拓海所駕駛AE86的後繼車，擁有與前一代類似的尺碼，但整體外形更具肌肉線條，由於價格親民，吸引不少入門級玩家購買。

彰化分局交通隊調查，24歲廖姓男子所駕駛的豐田跑車，昨天晚上6點多行經彰化市虎崗路時，疑似車速過快導致失控，先是衝撞右側路樹，把整顆樹攔腰撞斷以後，翻覆到一旁，撞擊力道過猛瞬間起火，所幸車上駕駛及時逃出車外，並沒有造成傷亡。

彰化分局交通分隊長王智暉表示，該輛豐田跑車燒成廢鐵，初步調查廖姓駕駛並未酒駕，駕駛實施酒測為0，當天廖南行經虎崗路時，疑似車速過快過彎不慎失控打滑自撞，所幸駕駛及時脫困，不過詳細的肇事原因仍有待進一步調查釐清。提醒用路人行駛道路應遵守速限，減速慢行，以確保行車安全。