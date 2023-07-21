大陸官方微信公眾號「國家發展改革委」21日發布大陸國家發展改革委等13個部門印發《關於促進汽車消費的若干措施》的通知，支持老舊汽車更新消費，加快培育二手車市場。

《關於促進汽車消費的若干措施》提出支持老舊汽車更新消費。鼓勵各地加快相當於歐洲三號標準的國家機動車汙染物排放標準第三階段限值「國三」以下排放標準乘用車、違規非標商用車淘汰報廢。鼓勵各地綜合運用經濟、技術等手段推動老舊車輛退出，有條件的地區可以開展汽車以舊換新，加快老舊車輛淘汰更新。

其中還提到加快培育二手車市場。各地落實取消二手車限遷、便利二手車交易登記等政策措施。鼓勵汽車領域非保密、非隱私資訊向社會開放，提高二手車市場交易資訊透明度，完善信用體系。合理增加對二手車平臺企業的抽檢頻率，抽檢結果依法向社會公開。加強出口退稅的政策輔導和服務，支援鼓勵達到相關品質要求的二手車出口。

大陸發改委等部門印發《關於促進汽車消費的若干措施》通知及《關於促進汽車消費的若干措施》稱，汽車消費體量大、潛力足、產業帶動作用強，促進汽車消費對穩定大陸消費大盤、促進產業鏈高品質發展具有積極作用。為進一步穩定和擴大汽車消費，優化汽車購買使用管理制度和市場環境，更大力度促進新能源汽車持續健康發展，現提出以下措施：一、優化汽車限購管理政策。二、支持老舊汽車更新消費。三、加快培育二手車市場。四、加強新能源汽車配套設施建設。五、著力提升農村電網承載能力。六、降低新能源汽車購置使用成本。七、推動公共領域增加新能源汽車採購數量。八、加強汽車消費金融服務。九、鼓勵汽車企業開發經濟實用車型。十、持續緩解停車難停車亂問題。