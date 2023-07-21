酸「最美里長」陳紫渝遭黨內外連日砲轟 莊銘淵今二度鞠躬道歉 @ChinaTimes ​

民進黨新北市立委參選人莊銘淵日前疑發文「蹭」永和區永福里長陳紫渝戀愛新聞博取聲量遭網友批評，黨中央要求道歉。他今天打電話向陳紫渝道歉，但她以處理公事為由婉拒長談。

媒體報導，莊銘淵日前在臉書（Facebook）發文「蹭」陳紫渝戀愛新聞，遭網友批評。民進黨中央20日認為，莊銘淵在臉書言論明顯失當，要求他向陳紫渝及社會鄭重道歉。

莊銘淵繼昨日召開記者會道歉後，今天上午再召開記者會，再次在鏡頭前鞠躬道歉。他說，曾在里長群組道歉，但同樣擔任永和某里長的陳紫渝父親在群組中非常生氣，他會再找方法向陳家致歉。

記者會後，莊銘淵以電話聯繫陳紫渝要致歉，她接聽電話後表示正在處理公事，不方便繼續溝通。

他指出，對於網路上的批評，他都看到並受教，也會檢討，並體會到日後參選人應謹言慎行，考慮後再發言。

媒體詢問，外界有聲音要求莊銘淵退選。對此，他表示，身為黨中央徵召的立委參選人，沒有退選的問題。黨徵召就有其選戰布局、考量，黨中央若有其它想法，應該會通知他，目前選舉的腳步仍繼續，壓力是成長的養分，外界鼓勵批評鞭策，可幫他打贏選戰。

媒體提問，民進黨今天安排立委參選人與總統參選人一起拍攝定裝照，但莊銘淵的拍攝安排被延期，對此看法。

莊銘淵回答，尊重黨中央的安排，拍照將暫緩，改期至8月3日。

陳紫渝今天接受中央社記者電訪時表示，對於莊銘淵再次開記者會公開道歉，不表示意見。（編輯：戴光育）1120721