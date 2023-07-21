共和黨籍的美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）今天說，他並未向前總統川普承諾會通過一項旨在刪除川普兩度被彈劾紀錄的議案。

政治新聞媒體Politico稍早報導，麥卡錫已與川普達成上述協議。但麥卡錫告訴美國國家廣播公司（NBC）：「協議並不存在。」川普正爭取共和黨提名參加2024年總統大選，目前民意支持率遙遙領先其他競爭者。

川普可能會因試圖推翻2020年總統大選的敗選結果而面臨兩項刑事起訴，但他在眾議院的盟友仍團結一心地圍繞在他身邊。

路透社報導，共和黨在眾院的第4號人物斯特凡尼克（Elise Stefanik）和強硬派眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）上月提出法案，要刪除川普分別於2019年、2021年被彈劾的紀錄。

川普是美國史上唯一兩度在任內被彈劾的總統，這兩項彈劾案在當時由民主黨主導的眾議院都獲通過，但到了參議院，在共和黨籍議員投票力挺的情況下，他都被宣告無罪。

過往沒有消除彈劾紀錄的先例，但葛林說，這不會阻止她推動議案。

葛林告訴記者：「我們是立法的人，可以開創先河，而這件事當然非做不可。」她說，川普被彈劾是「一件令人尷尬的事，一個歷史污點，根本不該發生」。

然而，此舉可能會讓較溫和的共和黨籍議員感到不安。當中有些人身在兩黨競爭激烈的選區，明年爭取連任時可能會面臨艱難處境，他們絕不會希望在競選期間又出現與川普有關的爭議。

共和黨目前在眾議院握有222席，略多於民主黨的212席，因此以些微優勢掌控了眾議院。民主黨希望在2024年11月的選舉中奪回眾議院的多數控制權。

民主黨籍前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）說，想表決消除川普被彈劾紀錄的想法「丟人現眼」。