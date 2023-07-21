國安會祕書長顧立雄接受自由時報網路節目《官我什麼事》專訪，記者提問過去7年間，中共挖走台灣9個邦交國，現在台灣只剩下13個邦交國，也創下史上新低，政府現在有哪些策略，可以鞏固我國在國際法上的地位，對此，顧立雄表示，在國際不斷重申台海和平穩定現狀不容片面改變，將台海問題視為國際議題下，中華民國與中華人民共和國互不隸屬的事實，已被國際社會相當程度的承認，重點在於確認台灣或中華民國在全球利益是不可或缺的要素。

顧立雄指出，首先要破除，台海問題絕對不是中國大陸的內政問題，它是一個國際上所關注的議題，台海的和平穩定的現狀，不容片面的以武力或者以恫嚇的方式來改變。

顧立雄表示，這麼多國家在這麼多的場合，發表了台海安全是屬於國際所關切的事項，已經具有一定國際法上面的意義。我雖然不是國際法上面的專家，但我們可以理解就是說，聯合國憲章已經明文說明，各會員國應該以和平的方式來解決國際爭端。

他指出，在G7的峰會裡面，強調這是以和平方式，建構的一個既有的領土狀態，那就不容以片面的武力，來改變這樣子的一個既有的領土狀態，這已經形成一定的國際法上面的意義。中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這樣子的一個現實狀態，已經被國際社會相當程度的承認了，如果任何人要片面的以武力改變這樣的現狀，那就是違反了聯合國憲章，不是中國所宣稱的內政問題、不容他人干涉等等。

顧立雄說，這樣子跟我們有幾個邦交國，已經沒有太大的一個關聯了，重點是在於確認台灣或者中華民國，在全球的利益上面成為一個不可或缺的要素，這樣子的話對國際法上面來講，我們不論如何，至少我們這樣子的一個事實的狀態，既有的領土的狀態是被承認的。