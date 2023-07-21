All efforts on practice was wrong , because when you wanted hitting closer to the line , even touched the line still OUT …..



I love you guys and all girls who supporting me and standing my side pic.twitter.com/ZZt28KdbRE — Shuai Zhang (@zhangshuai121) July 18, 2023

A glaring display of bad sportsmanship.



Shuai Zhang’s opponent, Kiara Toth, erased a ball mark as Zhang was pleading to speak with a supervisor about a bad call



“Wait, wait, keep the mark”



Zhang was booed & retired from the match



Awful. Just awful 💔



pic.twitter.com/0BZFTG09On — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 18, 2023

Shocking scenes in Budapest:



Facing a local player, Zhang Shuai got robbed in a mark at 5-5, complained about the situation, was ignored and then booed. Retired minutes later with a panick attack — she admitted some mental health concerns recently. pic.twitter.com/JksMUzOHsI — José Morgado (@josemorgado) July 18, 2023

中國大陸女將張帥以含淚退賽的方式來抗議判決不公，引起熱烈關注和討論，對手托絲（Amarissa Toth）的行為引發眾怒，紛紛抨擊她得利了還囂張慶祝，21日托絲在女單次輪遭到淘汰之後，似乎覺得良心過意不去，透過影片正式向張帥道歉。

張帥參加250等級的布達佩斯女網賽，首輪對手為地主小將托絲，其中張帥一次回擊球被誤判成出界，可以發現球印明顯壓在單打線上，不過主審下場檢視仍維持原判，張帥不滿抗議，托絲則趁機將球印用鞋子抹去，還把自己做出這行為的原因歸咎給張帥，滿腹委屈的張帥在場邊落淚，最終選擇退賽以示抗議。

張帥遭遇爭議判罰，不少球員在推特發聲支持，同時批評托絲沒有展現運動家精神。在確認自己拿下生涯首個巡迴賽勝利後，托絲感到非常興奮，但她抹去球印的行為遭外界指責，闖過首輪後，托絲沒有走得太遠，次輪遭到直落2吞敗。

面對排山倒海的輿論壓力，托絲在影片中向張帥致歉：「無論是作為一般人或是運動員，我非常尊重張帥，我並沒有想傷害其他人的意思，但不該以那樣的方式慶祝勝利。」托絲表示當時自己過於情緒化，並期待有機會和張帥一起坐下來好好溝通，「張帥在這領域的成就很不可思議，是一個非常好的人，在她身上有很多值得學習的地方。」