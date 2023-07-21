酷熱天氣讓新竹縣熱傷害案件頻傳，近日有老翁暈倒鳳崎步道、移工熱到無法行走、攤商夫妻雙雙熱暈以及7旬阿公購物路上暈倒撞破頭。東元綜合醫院急救醫學教育中心主任簡振宇指出，面對高溫環境身體無法正常調節而出現的不適反應，嚴重恐致命，建議民眾從事戶外活動時穿著盡量寬鬆透氣，做好防曬、補充水分。

新竹縣政府消防局日前近午接獲民眾報案，指稱新豐鄉鳳崎步道上有老翁暈倒意識不清，光明高級救護分隊救護人員到場後，發現70歲老先生意識混亂、相當躁動，量測體溫高達41度，脈搏和呼吸也都超過正常標準值，救護人員當下推斷患者為熱中暑，立刻鬆開其衣物降溫並給予靜脈輸液及高濃度氧氣。送醫途中老翁狀態變得更糟，血壓下降、脈搏驟升至1分鐘163次，機器判讀疑似心肌梗塞，趕緊後送醫院治療。

簡振宇指出，患者為熱中暑造成的低血容性休克，到院後一度轉為無意識並出現抽搐的狀況，經檢測後排除心肌梗塞，會出現異常的心律，可能是因為氣溫升高後人體血管擴張，再加上流汗讓身體水分蒸發使血液變得濃稠，容易出現冠狀動脈缺血現象，嚴重時可能會導致心肌受損。簡振宇說，急診室熱傷害的案件最近有變多，但是像老翁這樣危急的狀況是今年熱急症首例。

面對高溫環境身體無法正常調節而出現的不適反應，輕為抽搐，嚴重時則可能會致命，簡振宇指出，長者、幼兒、病人、戶外與高溫下工作者以及身體散熱功能低者都容易送到熱傷害。為減少熱傷害的發生，簡振宇建議民眾從事戶外活動時儘量穿著寬鬆、透氣的衣服，戴遮陽帽、撐傘防曬並隨時補充水份。萬一發生熱傷害，儘快將患者移至陰涼處，接著解開衣物透氣，然後將濕毛巾或冰袋放至患者頸部、腋下、鼠蹊部等處散熱，意識清楚者給予稀釋電解質飲料，最後儘速送醫治療。