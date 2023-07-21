韓國男團「2PM」成員李俊昊收放自如且充滿層次的表演，化身收視與話題保證，讓其躋身韓劇一哥，8月3日將旋風訪台，現身信義商圈香堤廣場，恰逢《歡迎來到王之國》完結，勢必引爆話題。歌手與演員角色切換自如的他，在對自我極致要求下以巔峰顏值和精壯身材，完美消化各種造型，成為男性質感時尚品味代表，此次受adidas Originals之邀來台，將一展其時尚型格，共同見證的T-TOE家族系列鞋款盛大登台。

李俊昊不斷展現嶄新面貌，作為歌手，於舞台上以俊俏的臉龐與完美體格展現令人目不轉睛的酷帥魅力，迷人嗓音和處處散發性感的舞姿深受歌迷喜愛，成功帶起團體逆行風潮。而作為演員，他更以細膩生動的演技，一系列叫好叫座的作品，打破偶像轉型演員的紀錄，先是在《衣袖紅鑲邊》中飾演冷峻君王，精湛演技成功斬獲南韓百想藝術大賞視帝與人氣王大獎，更於近期Netflix熱播韓劇《歡迎來到王之國》中甜蜜可愛的反轉魅力，描繪令人心動的傲嬌霸總一角，擄獲劇迷芳心。

玉澤演將於9月16日來台舉辦粉絲見面會。（摘自官方IG）

另外，他的隊友玉澤演繼3月來台出席時尚活動後，今（21日）也透過經紀公司表示，將舉辦出道後首次個人亞洲粉絲見面會「Special TY」，台北還是首站，將於9月16日登場，之後陸續前往馬尼拉、香港、曼谷、雅加達等5個城市，玉澤演為了與等待已久的粉絲見面，更是從企劃階段就參與，還親自製作了主打歌〈Special TY〉，玉澤演表示：「雖然文化和語言不同，但因為有一直支持我的粉絲，才有現在的我，希望這次粉絲見面會能成為大家特別的禮物，我會帶著這樣的心情認真準備。」詳細售票資訊將在日後公佈。