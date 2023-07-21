新光投信量化投資部協理袁永騰建議，現階段正是逐步建立固定收益資產好時機，下半年先掌握收息契機，除美公債外，若透過「利得、息收、成長」三大條件篩選，鎖定長天期投資等級電信債來佈局，可以兼顧存續期間長(具長線資本利得空間)、投資等級(具安全避風港)及電信產業標的(具5G成長趨勢)。

新光A-BBB電信債(00867B)經理人簡伯容表示，進入升息尾聲，但景氣仍充滿不確定，投資固定收益資產的投資人，除美國公債外，投資等級債也獲不少市場法人青睞，因為根據歷史統計，當聯準會從升息轉向暫停升息，投資等級債是平均績效表現最佳的券種，優於美國公債、非投資等級債。

簡伯容指出，電信債ETF主要投資範圍，以全球大型電信運營商為主，例如： AT&T、Vodafone、Verizon等世界3大電信公司，是各家電信債ETF主要持有標的，雖然電信債與電信股發行公司相同，但比較產品屬性與投資特性卻截然不同，主要理由包括：

1.收益率方面：電信股票價格波動大，容易影響股息殖利率表現，相對電信債價格維持一定的波動區間，投資人較容易掌握債息殖利率表現，從絕對數字來看，截至7/19止，全球電信債指數(以ICE BofA 15+ Year A-BBB Telecommunication Index為例)的到期殖利率，平均介於4.3%~4.6%之間，相較美國20年期公債殖利率2.64%上下，美股標普500指數的股息殖利率也僅1.69%附近，顯示電信債的殖利率較優「殖」。

2.波動率方面：根據統計，全球電信債指數(例如：ICE BofA 15+ Year A-BBB Telecommunication Index)，若從2019年統計至2023年6月共5年半期間，全球電信債指數的波動率達13.98%，相較20年期公債的波動率(16.93%)、及標普500指數(22.15%)，看出電信債的波動風險較低。