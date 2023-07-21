恒指開盤跌9點，報18,918點，隨即止跌回升逾80點，報19,010點，之後又掉頭向下，約10時46分曾跌41點，低見18,886點。10時後現升勢，截至10時56分，恒指升198點，報19,126點。

國指升81點，報6,445點。科指開高4點，報4,068點，最新升1.8％，報4,136點。

大陸股市先跌後回升，上證指數報3,182點，升12點或0.4％。

個股表現方面，騰訊一度升1.2％，報336.8港幣。阿里巴巴平開報89.5港幣，最新升1.79％，報91.1港幣。快手升5.1％。

友邦低開0.2％，報77.25港幣，最新升1.9％，報78.85港幣。匯控升0.7％，報64.25港幣，再創三年高。商湯低開3％，報1.64港幣，市前成交達18.4億港幣，之後股價一度升8％。

生科股上漲，香港上市生物科技指數升2.9％。翰森製藥升2.9％；中生製藥升3.2％；藥明生物升2.8％；阿里健康升4.2％。金斯瑞科技急升9％；信達生物升4.6％。

特斯拉隔晚急挫9.7％，車股今早受壓，小鵬曾挫逾2％；比亞迪及吉利曾跌逾1％。