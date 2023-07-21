大陸外交部網站消息，2023年7月20日，中國大陸外交部副部長馬朝旭代表匿蹤多日的部長秦剛，在北京出席金磚國家外長線上特別會議。

馬朝旭表示，金磚國家領導人第十五次會晤即將在南非拉開帷幕，中方期待同金磚夥伴一道，圍繞各項重要議題深入討論，打造豐碩成果，把金磚合作推向新高度，實現金磚高品質發展。

馬朝旭指出，中方願同金磚國家一道，落實金磚國家領導人達成的重要共識，穩步推進金磚擴員進程，加強新興市場國家和發展中國家團結合作。