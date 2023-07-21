衛福部近日公布國內截至7月17日止，累計425例本土登革熱病例，其中以臺南市362例，雲林縣42例，高雄市18例為多，環保署督察總隊也與台南市及雲林縣執行登革熱聯合稽查，共查獲73處陽性孳生源並依法告發，每處可開罰1200元至6000元。

為防範登革熱疫情，環保署要求中央各部會需嚴謹落實權管房舍、土地（空屋及空地）及公共工程工地等提高所轄管區域巡查頻率，髒亂點環境整理及孳生源清除工作為民表率外，也責請各地方環保機關利用多元管道加強宣導民眾主動檢視家戶內外周遭環境檢查。

環保署表示，目前正值登革熱流行期，氣候炎熱且各地均有午後雷陣雨，有利於病媒蚊孳生，傳播風險也相對提高，民眾須提高警覺，絕對不能輕忽。同時責請地方環保機關依「清除孳生源為主，緊急噴藥為輔」的防治原則，加強宣導民眾辦理戶外孳生源清除及依法查處外。

環保署提醒，戶外活動民眾須穿著長袖淺色衣物、使用政府機關核可防蚊藥劑等防蚊措施外，尤其針對常見戶外孳生源包括廢輪胎、帆布、水桶、花盆容器等積水容器，應每週至少刷洗容器壁一次、不使用時應倒置或清除，尤其雨後更需即時巡檢及清除積水容器，以有效降低病媒蚊密度。