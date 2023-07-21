日媒報導，台積電的獲利大幅放緩顯示全球半導體市場的復甦速度不如預期，業內人士預期至少要到2024年才會全面回升。

台積電第二季淨利較去年同期大減23.3%，創下2019年首季（年減31.6%）美中貿易戰高峰期以來最大跌幅。該公司並宣布第二度下修全年營收預測，預估今年營收將下滑約10%。這也將是台積電14年以來全年營收首度衰退。

再度下修展望，也意味著市場狀況比預期更糟，可能導致產業陷入更長的寒冬。

台積電執行長魏哲家在周四的法說會上表示，雖然我們最近觀察到AI相關需求增長，但這不足以抵消我們業務整體的周期性。此番發言意味著PC和智慧手機市場仍然陷入掙扎。

一家大型供應商高層透露，台積電已經擺脫5月份的谷底，但復甦速度緩慢。生產PC與類似產品的半導體工廠產能利用率仍然很低。我預期要到明年才會出現全面復甦。

Boston Consulting Group常務董事兼資深合夥人Yuichi Koshiba表示，PC需求全面復甦可能延後至2024年下半年。

蘋果在秋季推出新一代iPhone手機，以及ChatGPT引爆的AI狂熱，可能成為帶動半導體業復甦的兩大因素。

英國市場研究與顧問公司Omdia指出，在2024年至2026年間，谷歌、蘋果、臉書、亞馬遜和微軟每年在數據中心的投資額估將增加約25%，遠超出之前的每年成長約10%。

但生成式AI對半導體市場復甦的貢獻無法一蹴可幾。AI晶片需要先進的封裝，但封裝廠無法立即打造出採用所需尖端工藝的生產線。某半導體製造商高層透露，AI要到2024年才會帶動半導體需求全面復甦。

彭博社也出分析報告指出，儘管AI蓬勃發展，但全球電子產業的低迷情勢可能持續一段時間。報告指出，儘管台積電第二季營收達新台幣4,808億元，優於市場預期，且AI相關晶片訂單急增，但其下半年的獲利前景仍可能因為低迷不振的智慧手機產業而受到嚴重的拖累。