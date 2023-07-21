中國信託投信固定收益投資科主管張勝原表示，美國聯準會即將在7月底召開利率會議，市場目前預期將重啟升息1碼，也推升近期美債殖利率重新站上4%。但由6月美國消費者物價顯示，通膨連續性滑落，核心物價亦走低，因此美國升息循環已接近終點，並看好第三季債市持續反彈。

在情勢一片大好下，根據美銀行全球研究統計，今年以來投資級債吸金697億美元，近期更是吸引資金連續15周流入，順勢帶動債券ETF規模水漲船高。中信高評級公司債（00772B）為中國信託投信於2019年1月發行的第一檔債券ETF，並在2020年2月配息頻率為月月配，短短不到5年，規模快速突破千億元。

中國信託投信固定收益投資科主管張勝原說，高評等公司債具有比公債更好的收益，同時又具有高信用品質，被全球投資人視為主流核心配置部位，對比美國ETF市場，投資級債亦為規模最大的類別。另中信高評級公司債（00772B）今年以來至7月19日的日均交易量破萬張且平均折溢價0.17%，投資人可以方便的用合理的價格參與債券市場表現。