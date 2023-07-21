2023漫博即將登場，momo分享，在漫博文創熱潮與暑期商機的加持下，推升近一週動漫相關商品銷售飆5成，富邦媒旗下momo購物網《2023線上漫博會》即日起至8月31日開跑，網羅東立出版社、台灣角川、青文出版、飛燕文創、平心出版、長鴻出版社等百大知名品牌、超過萬件豐富多元的動漫作品，讓你免出門人擠人也能逛漫博。暢銷亮點莫過於廣大漫迷必收的「BL漫畫」及自日本掀起熱潮的「奇幻冒險輕小說」，而種類琳瑯滿目的「動漫IP週邊」如午睡枕、托特包及杯墊也不容錯過，momo預估相關商品將於暑假進入買氣高峰，可望年增再衝雙位數成長。

momo旗下通路包含購物網、電視購物及型錄，112年6月合併營收約92.8億元，年增4.6%，創下歷年同月新高，其中momo網路購物營收較去年同月成長5.7%，再創歷年同月新高，業績佔比達96.5%；展望7月，富邦媒表示，momo瞄準夏季出遊熱潮，舉辦《狂購FUN暑假》服飾3折起活動，且迎接暑假逛展旺季，momo《線上寵物展》與線上婦幼展《育兒神隊友》兩大活動輪番承接買氣，期待推高7月業績。