「2023旗津風箏節」將於22日熱鬧登場，為了避免過多車流導致壅塞，高市府將視車流狀況實施4階段交通管制。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

「2023旗津風箏節」將於22日熱鬧登場，今年活動連辦3個周末，成為全台時間最長的風箏節，此外，更首創陸海空3D風箏展演，預估將吸引大批民眾前來旗津共襄盛舉，為了避免過多車流導致壅塞，高市府將視車流狀況實施4階段交通管制，呼籲民眾搭乘大眾交通運具遊旗津。

高市府觀光局長高閔琳表示，今年旗津風箏節有4大亮點，首先是從7月22日至8月6日連續3個周末舉辦活動，成為全台活動時間最長的風箏節，且每周都安排不同主題風箏展演。今年也首創陸海空都可玩的風箏節，有翱翔天空的巨型風箏、供民眾拍照的大型地景裝置風箏，以及開幕當天於旗津海上展演的衝浪風箏，陸海空3D同時啟動，精彩可期。

高閔琳進一步指出，除了有白天主題風箏展演，每周六晚上加碼夜光風箏、周日晚上則有火舞表演。另外，為了讓小朋友開心消暑，風箏節更祭出大型戲水氣墊及遊樂設施，有直徑26公尺大的巨無霸戲水池、65米長的城市滑水道，還有手搖船水池及陸地上的旋轉木馬、旋轉熱氣球等相關遊樂設施全數免費，就是要讓小朋友盡情玩樂開心Fun暑假。

觀光局提醒，活動期間高市府將視車流狀況實施4階段交通管制。除了渡輪班次會加密外，也會於旗津區內安排定點接駁服務，建議民眾多利用大眾交通運具，可搭乘捷運或輕軌轉乘渡輪前往旗津，避免過多車流導致壅塞，並受找不到停車位之苦。

另為提升渡輪輸運效率及品質，活動期間每日上午11時至下午7時尖峰時段，除旗津居民、公務機車、電動機車及自行車不受管制外，一般遊客騎乘的燃油機車禁止登船，同時當日將視現場人潮狀況彈性調整。