謎片導演圤智雨拍攝成人片《華根初上》，加上大膽啟用鄧佳華擔任主角，掀起討論熱潮並打開知名度，時常爆料業界內幕的他，近來被網友要求能否提供職棒啦啦隊的八卦，他也直接給出答案，但卻讓網友都傻了眼。

圤智雨開頭直接點出「啦啦隊還真的沒有什麼好寫的」，勢必讓愛聽八卦的網友大失所望，他指出啦啦隊制度是演藝圈最成熟的區塊，若有嚮往朝演藝圈發展的女生，不妨選擇啦啦隊當作跳板，至少各球團在制度算完整的前提下，還能保底薪水，光就這點而言，是其他經紀公司是無法做到，雖然初期還是跟一般新人相同，得要熬出頭才能打響名號，但至少起步相對輕鬆一點。

圤智雨指出啦啦隊這份工作還有一個好處，就是競爭相當激烈，雖然很多人表示躍上媒體版面不外乎都固定幾位，不免質疑有資源分配不公之嫌，但他強調「從某些程度來講，在下面的都是非常努力的在找機會幹掉上面的，所以整個競爭心態是非常的正向的。」

提到啦啦隊還有何改善之處? 圤智雨開玩笑表示：「可以效仿NBA，球員不能跟啦啦隊談戀愛，這樣的話可能會更好一點」，但不忘再次強調：「啦啦隊真的沒有什麼好寫的，而且我覺得林襄好像在退燒」。