天后蔡依林（Jolin）最近到大陸參加騰訊音樂娛樂盛典（TMEA），全開麥連唱9首歌的穩健表現，被網友封為神級表演。近期她到廣州工作，曬出影片「舌尖上的廣州」分享當地美食，可見穿著低胸裝上衣的她，吃到美味的食物表情像少女一樣可愛，還被工作人員逗笑彎腰，意外洩深邃事業線，喝當地招牌涼茶被苦到五官扭曲，讓粉絲笑翻。

蔡依林最近到廣州開唱，在個人Youtube頻道上分享大啖庶民小吃的影片，她表示之前有在微博發文問大家到當地要吃什麼特色美食，得到眾人熱情回應，便決定來做個吃播，分享品嘗到這些食物的感想。第一道椰子燉竹絲雞聽說可以潤肺，讓蔡依林大喊自己非常需要，吃了感覺還不錯，酸菜魚很下飯，讓她大推。

蔡依林被工作人員逗樂，意外洩春光。（圖／翻攝自蔡依林 Jolin Tsai Youtube）

蔡依林 Ugly Beauty 廣州演唱會 隨手拍之舌尖上的廣州

廣州的司機大哥表示，蝦餃是他們茶點裡最有名的食物之一，算是茶點的「天王」，蔡依林追問那天后是誰？司機大哥求生慾大開，直回：「是蔡老師（蔡依林）」，讓蔡依林彎腰大笑，表示：「我說的是點心類，我好像不屬於點心」，笑說不愧是天王果然很好吃。

蔡依林接著嘗試了當地著名三項點心椰汁馬蹄爽、雙皮奶、楊枝甘露，喝癍痧涼茶則是讓蔡依林驚呼：「好苦喔！」試吃完所有食物後，她最喜歡酸菜魚、鴨屎香凍檸檬茶。而蔡依林今年初在台北舉行6場「Ugly Beauty世界巡迴演唱會」，接下來除了廣州外，還有在武漢、深圳、鄭州的演唱會行程，日前她在直播演唱會上暖心呼籲粉絲面對紛爭不用太在意，表示：「一個人真心喜歡誰，不用去說服別人」，也強調：「對於那些惡言相向的人，他其實就是不懂得自愛自重的人。」引來粉絲感動好評。