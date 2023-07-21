第一次未主演男主角，柯震東（右）放鬆演出。（麻吉砥加電影提供）

柯震東在新片中演出投資NFT的黑幫二把手。（麻吉砥加電影提供）

這次在九把刀的電影中戲份很重卻完全不需要演出感情戲的柯震東，在《請問，還有哪裡需要加強》飾演1個幫派兄弟，跟他以往在銀幕上的形象頗有出入，片中他在春風身邊跟前跟後，是他最主要的左右手。但是飾演春風第一天上戲非常緊張，他說：「我一直忘詞！」柯震東一派輕鬆說：「我也忘啊！我陪你一起忘詞。」在幕後花絮中看到柯震東因為表演空氣槍那幕，倒地狂笑被宋芸樺搖頭說：「柯震東上1部智商已經不高了，這部更低！」導演宣稱智商超過120的不會被錄取！

柯震東跟春風比起來可以說是電影界的大前輩，所以當春風一開始很緊張的時候，包括走位、鏡頭都卡卡的，還好柯震東可以當春風的定心丸，一直安慰他慢慢就會習慣越來越順。所以春風大概在1個禮拜之後就知道怎麼跟鏡頭和演員互動。只是導演九把刀一直要柯震東講台語，偏偏就是他的大罩門，柯震東還試著要說服導演讓他演一個不會講台語的黑道，但是導演覺得柯震東講憋腳的台語就增加很多趣味。結果只要柯震東一講台語春風就笑場，導演笑罵說：「對白的毒瘤、台語的破口。」。

柯震東在《請問，還有哪裡需要加強》中飾演長腳，他自己覺得是一群智障中比較清醒的智障，最好笑的是片中蔡昌憲跟春風獻計說他們四人（春風、柯震東、蔡昌憲和小應）就是三蘆共興會四柱龍、獅、虎、豹，春風是大哥所以就是龍，但是柯震東卻堅持自己一定要是龍柱，不然他不要，結果春風就翻臉說：「那就猴雞狗豬拉！大家都沒有龍！」柯震東自己也說到：「春風飾演阿泰的角色，如果要我演的話，可能要準備1年的時間，會比《再見瓦城》還要久。」

雖然《請問，還有哪裡需要加強》是九把刀「精準的失控」小說的其中章節，但是有了這些可愛的演員「胡鬧」加持，也成為今年暑假最具喜感的愛情喜劇。其中有一場在劇本中導演說要大家用空氣槍掃射宋芸樺的理髮廳，蔡昌憲以為是那種有裝BB彈的空氣槍，沒想是真的用手當做機關槍然後做掃射的動作，柯震東說：「尤其是昌憲，就很受不了做那麼智障的事情卻表情很認真的人，真的超好笑！」柯震東說：「雖然這是一部很鬧、很荒謬！」小應則說：「觀眾給我衝進戲院給我狂笑喔！」