立院衛環委員會正進行性平三法修正案審查，民進黨立委洪申翰指出，性平三法中漏洞最大者就是「性別工作平等法」，不只行為人是公司負責人的案件如何調查懲處長期存在問題，調查期間被害人留職停薪，也會造成經濟弱勢的勞工不敢提出申訴。

國民黨立委林為洲質疑，性工法修法第一條竟是「性別工作平等法」改為「性別平等工作法」，與其調整表面文字不如針對實質內容進行修正，落實立委、民間要求的外部調查機制，現在條文中反而看不到。

洪申翰指出，留職停薪的使用要非常謹慎，否則有點像是處罰，如果用意只是要分開申訴人和被申訴人，照理來說不應該用處罰手段，應該把他們分開就好，但也要保障該有的勞動權益。

洪申翰建議，可以讓他們居家工作更能達成分開用意，假如是一個30人的公司可以調整職務空間比較大，但如果是5人公司，要調整職務空間比較小，很難互相取代，假設要大家留職停薪，怕這個手段會被濫用，遇到留職停薪還沒有薪水，還要判斷調查後才會返還，這是有問題的，應該用居家工作等方式做為分開的手段，可以達到兩造分開的效果。

勞動部長許銘春表示，留職停薪與否，選擇權在被害人，當初針對最高負責人是性騷行為人時，被害人能留職停薪的法條，是擔心員工為難，調查期間還要面對雇主，絕無懲罰被害人的動機，若委員認為機制有不夠細緻之處，均可再討論。至於法律名稱的修改，則是因為要強調「性別平等」的工作環境。