有媒體稱民眾黨總統參選人柯文哲與國民黨主席朱立倫通電，並和祕書長黃健庭見面談2024藍白合，民眾黨昨駁斥，今並將提告媒體刑事加重誹謗罪嫌 、民事侵權行為損害賠償。國民黨立院黨團總召曾銘宗今受訪時表示，朱、柯之間不管是直接溝通或是透過幕僚，一定有溝通；國民黨文傳會主委林寬裕則說，支持民眾黨提告，但無法針對特定報導證實或否認，現階段就是該溝通的部分都會去做。

曾銘宗今於立院受訪時表示，民眾黨的反應有其選戰策略，都予以尊重，至於是不是有通電話，他覺得有溝通，相信不管是直接溝通，或者是透過幕僚的溝通，「我相信一定有」，但溝通到什麼程度他就不清楚，所以無法進一步評論。

媒體追問稱，國民黨現在有想要積極跟柯文哲陣營接觸嗎？曾銘宗說，整合非綠陣營是大方向，現在有超過6成民眾希望下架民進黨，所以國民黨一定傾全力整合所有可能的人選跟力量，一起完成民眾心願。

林寬裕今早也表示，尊重民眾黨對未經查證不實報導的立場，若要提告也予以支持。他也說，該溝通、該聯繫都會去做，但針對特定報導，無法針對每個細節說完全有或沒有，現在就是依照自己的步調，聯合在野力量，用誠意來打動大家。

林寬裕說，在立委選舉中，確實希望能發揮最大力量，以發揮在野最大功用。他並強調，無法針對特定的報導證實或否認；而上述聯繫、溝通、證實、否認均是指通案，並非針對此次報導。

至於國民黨台北市議員、立委參選人徐巧芯日前上民眾黨節目，是否違反黨內規定？曾銘宗認為，國民黨是一個多元的政黨，是一個自由開放的政黨，相關從政人員的意見都支持。他也說，針對個人意見不特別評論，相信徐的發言有其想法，他尊重個人的想法。