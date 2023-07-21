酸「最美里長」陳紫渝遭黨內外連日砲轟 莊銘淵今二度鞠躬道歉 @ChinaTimes

被稱為「最美里長」的新北市永和區永福里長陳紫渝，她近日被爆出與轄區員警談戀愛，沒想到民進黨新北市第九選區立委參選人、後溪里長莊銘淵竟在臉書貼出「最美里長v.s.特優里長」的圖卡，還稱「盡量避免華而不實的花邊新聞」，引發民進黨內外齊聲砲轟；對此莊銘淵今(21)日開記者會再次向陳紫渝及其家人道歉，並稱下午會積極聯繫對方表歉意。

莊銘淵表示，不滿跟批評自己都有看到，也深刻檢討、虛心受教，並再次跟廣大網友以及社會人士誠摯道歉，經歷這次的風波，身為參選人應當謹言慎行，不管任何事情都會仔細考慮清楚再發言，相信這個壓力也是未來成長的養分，外界給他的鼓勵、批評與鞭策，相信自己一定能打贏這場選戰。

至於有傳出要莊銘淵退選的聲音，莊銘淵則直言網路上很多人的反應都是這樣，並重申沒有退選的問題，因為這是中央的徵召；莊銘淵說，相信黨有整體的選戰布局，「為甚麼在永和地區選擇我，相信黨中央有他們的考量」，無論未來如何，還是尊重黨中央的決定。

他指出，黨中央有任何的想法、決定，應該都會通知自己，所以就盡可能的做好目前的本分、繼續跑行程，未來黨中央有任何想法，相信都會再跟自己聯絡。

另外同樣身為永和區里長的陳紫渝父親陳昱庭，據傳對於莊銘淵的發言感到十分生氣，也在地方群組發言表達不滿，對此莊銘淵也證實「對方很生氣」，之前有在群組裡向陳紫渝親自道歉，不過目前尚未向陳紫渝傳訊息致歉，下午會積極聯繫對方，不過若是他們不願意或是因為目前仍在風頭上，後續也會請里長聯誼會會長幫忙引薦。

莊銘淵也透露，民進黨中央昨(20)日有聯繫，今日就是再次道歉，覺得應該要再向大家做溝通、說明，而原定今日要與民進黨總統參選人、副總統賴清德拍定裝、宣傳照，也改期到8月3日。