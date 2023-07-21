台積電美國亞利桑那州廠4奈米量產時程延至2025年，半導體產業專家表示，這顯示美國建廠難度高的實際情況，並印證了台積電創辦人張忠謀對於美國推動半導體在地製造的看法，不僅缺人才，成本也昂貴。

台積電20日舉行線上法人說明會，再度調降今年營運目標，預估美元營收下滑幅度恐將擴大至10%。此外，董事長劉德音說，美國亞利桑那州廠面臨一些挑戰，4奈米量產時程將由原訂的2024年底推遲至2025年，引發關注。

劉德音表示，美國亞利桑那州廠自2021年4月開始興建，第1期晶圓廠進入處理和安裝最先進及精密設備的關鍵階段，但在半導體設施中能熟練地安裝設備的專業人員數量不足，須從台灣調派經驗豐富的相關專業人員，培訓當地技術員工，影響4奈米量產時程延遲。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真說，在未發生美中兩強對抗之前，全球半導體產業是以自由貿易和各國專業分工模式運作，半導體製造產能往亞洲地區挪移。

她表示，如今美國要逆向將半導體製造產能移回國內，違反市場原先的自由運作機制，很多週邊配套措施不夠完備，勢必讓美國面臨建立在地化半導體供應鏈的高難度，且付出更多成本。

劉佩真說，台積電亞利桑那州廠4奈米量產時程延遲，顯示美國建廠的挑戰度較原先預期高，同時印證張忠謀對美國推動半導體在地製造的看法。

張忠謀曾多次表示，美國半導體製造人力短缺，且設廠及製造成本昂貴，以台積電過去經驗為例，同樣的產品比台灣廠成本貴上5成，難與世界競爭。

劉佩真說，台積電亞利桑那州廠完成建廠後，未來生產營運仍有挑戰待克服，包括建立適合台灣與美國的文化等。從台積電遭遇的狀況，預期三星（Samsung）及英特爾（Intel）等半導體廠在美國擴產可能面臨更多困難，包含訂單來源掌握。

劉佩真表示，儘管建廠難度與成本高，由於各國政府對於國家安全的重視度凌駕於商業利益考量，預期短期內各國推動半導體在地製造趨勢將不會有所轉變。