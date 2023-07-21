台灣首度放映奇士勞斯基鮮為人知的長片《傷痕》。（金馬執委會提供）

金馬經典影展台北場，21日在台北微風影城熱鬧展開。（金馬執委會提供）

台灣有史以來規模最大、片單最豐富的「2023金馬經典影展：奇士勞斯基導演全集」，21日在微風影城熱鬧展開「台北場」為期21天的放映活動。除了43＋1部精彩豐富的影史經典作品，影展也邀請知名樂評人焦元溥和金馬影展執行長聞天祥，舉辦專題講座，帶領影迷走進波蘭電影大師奇士勞斯基的電影世界。

今年暑假影迷討論度最高的「2023金馬經典影展：奇士勞斯基導演全集」，不僅吸引新觀眾朝聖傑作、老影迷重溫經典，不少海外觀眾也慕名而來。除了名聞遐邇的《雙面薇若妮卡》、「藍白紅三部曲」首度引進4K修復版，當年被禁的劇情長片《寧靜》、《短暫的工作日》也是台灣首映，遑論早期讓他嶄露頭角、琳瑯滿目的紀錄短片，甚至連他學生時期作品也都一網打盡。

本屆影展更發掘到台灣觀眾前所未見的四部「電視劇場」作品：《棋逢敵手》《狩獵許可》《擺盪的愛情》《房間裡的人：往日重現》，堪稱最驚喜片單。影迷可以一睹奇士勞斯基如何妙手改編小說巨匠褚威格、波蘭作家索菲亞波斯米什、波蘭詩人塔德烏什魯熱維奇，甚至百老匯名劇〈怨女癡男〉等文學、劇場作品。此外，紀錄片名導瑪莉亞桑瑪珂茲諾瓦費時數年完成的《記得奇士勞斯基》，除了收錄奇士勞斯基私下的珍貴畫面，也走訪茱麗葉畢諾許、伊蓮雅各、文溫德斯等多位影人和工作夥伴，揭開大師創作背後的故事。

金馬特別為青少年觀眾企劃的「影迷新世代」，也將在金馬經典影展規劃一系列精彩而且免費的豐富課程，包括映前導讀、專場放映與映後討論，深入淺出帶領年輕同學賞析經典好片，在暑假一探奇士勞斯基的生命哲學與影像美學。